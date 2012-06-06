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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 14:56 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.2440-50和1.2400-10有买单

0637GMT

* 在1.2520-1.2550挂有卖单,停止单在1.2570上方,1.2600处有更大规模停止单

* 止损卖单在1.2400下方及1.2380处

* 空头回补操作成为隔夜市场主题,交易量增加.(完)

--编译 石冠兰; 审校 艾茂林

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