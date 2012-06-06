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市场报道 | 2012年 6月 6日 星期三 15:21 BJT

《汇市简讯》美元兑瑞郎的趋势指标偏向多方

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* 要突破并收在周一所及高点0.9696上方,需从0.9578低位反弹

* 这将使名义趋势转回正面

* 未能突破该水准,短期内将下看21日移动均线

* 从上周五所及2011年2月高位附近下降的走势看似短暂

* 日线图趋势指标目前逼近超卖水准.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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