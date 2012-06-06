《汇市简讯》欧洲央行会议前,欧元/美元反弹至1.25上方吸引新卖单

* 欧元/美元在海外市场反弹至1.25水准上方,之前澳洲公布强劲经济数据提升风险偏好

* 1.25水准上方的卖单令反弹放慢,欧央行动向是市场关注焦点

* 仍倾向若出现上档攻势失利讯号则反手卖出的操作,卖单一路挂至1.25上方.(完)