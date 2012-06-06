〔电子产业〕阿里巴巴联合海尔在中国推出千元智能手机

港报社评：中资高价抢地，多建公屋减冲击--经济日报3月1日
中资继上周高价夺得新地王后，昨日再下一城，与港商联手夺得港铁黄竹坑站发展项目。中资持续高价抢地助燃楼市，令高楼价高租金问题更难解决，港府拆招不多，惟有多建公营房屋缓减楼困。
路透北京6月6日电---中国阿里巴巴集团进军移动互联网再迈一步,旗下阿里云计算有限公司周三宣布, 将与海尔集团合作推出新款智能手机.这是第二家加入到阿里云OS行列中的手机厂商.
这款名为海尔"劲-Zing"的手机定价999元人民币,最快将于6月15日正式上市,采用线上预售和线下销售结合的模式.
"阿里云OS将是阿里巴巴在移动互联网时代的有利杠杆,并成为整个集团在移动互联网领域的入口."阿里巴巴集团首席架构师、阿里云总裁王坚表示.
"阿里云OS"是一个操作系统,被视为阿里巴巴的业务渗透到移动互联网领域的载体之一.此前,阿里云曾与中国手机生产厂商天语合作过一系列手机产品.
阿里云称,截止2012年5月底,搭载阿里云OS操作系统的智能手机出货量超过100万台.
中国互联网公司近来正纷纷向手机市场进军.除阿里巴巴以外,百度(BIDU.O) 、盛大SNDA.O、网易(NTES.O)、奇虎360QIHU.N等公司都通过开发操作系统,与硬件厂商合作的方式进入该领域,并主推低价手机抢占市场.
--发稿 黄运涛; 审校 黄凯
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中资继上周高价夺得新地王后，昨日再下一城，与港商联手夺得港铁黄竹坑站发展项目。中资持续高价抢地助燃楼市，令高楼价高租金问题更难解决，港府拆招不多，惟有多建公营房屋缓减楼困。
路透首尔3月1日 - 韩国2月出口创下五年来最大增幅，进一步显示全球需求仍在增强，尽管仰赖贸易的经济体正准备迎战美国保护主义可能升高。
行政长官选举提名期今天结束，曾俊华、胡国兴与林郑月娥先后取得足够提名票入闸，形成三足鼎立之势。三位特首候选人为争取选委提名和民意支持，「社会和谐、团结」说得朗朗上口，惟观乎提名票分布以及选战大局走势，看不到三位候选人能修补社会撕裂。政治斗争拼个你死我活的硝烟味，隐然笼罩今次选举。民调结果说明，「团结和谐」是民之所欲，三位候选人与不同阵营选委均应以大局为重，为实现社会和解修补裂痕制造条件。