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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 14:56 BJT

《汇市简讯》美元/日圆卖单聚集在78.90-00,上方有大规模停损买单

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* 据闻在79.20-79.40区域挂有美元/日圆的停损买单,其中包括来自美国的订单.

* 78.70-78.40挂有美元/日圆的买单,之后在78.00-10还有更多买单聚集.

* 欧元/日圆的卖单在98.70-80一线,停损单恰恰在99.00上方和99.20.

* 欧元/日圆的买单挂在97.90和97.30.(完)

--编译 高琦; 审校 白云

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