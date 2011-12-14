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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 10:38 BJT

《外汇动态》美元/坡元在76.4%费波纳奇回档位附近徘徊,或升向1.3151

0212GMT---美元/坡元SGD=D3徘徊在11月末至12月初跌势的76.4%费波纳奇回档位1.3060附近.最新报1.3059,上日收盘价为1.3055.

倘若美元/坡元突破该回档位,其将升向下一道阻力位1.3151,为11月25日高位.若升越该阻力位,则有望上探1.3200水平.

市场人士正伺机逢低买入美元/坡元,因年底前资金持续撤离日圆以外亚洲货币,以及欧债危机担忧挥之不去.

但据称,美元/坡元在1.3080附近将遭到当局干预.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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