《外汇动态》美元/坡元在76.4%费波纳奇回档位附近徘徊,或升向1.3151

0212GMT---美元/坡元SGD=D3徘徊在11月末至12月初跌势的76.4%费波纳奇回档位1.3060附近.最新报1.3059,上日收盘价为1.3055.

倘若美元/坡元突破该回档位,其将升向下一道阻力位1.3151,为11月25日高位.若升越该阻力位,则有望上探1.3200水平.