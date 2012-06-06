路透伦敦6月5日电---以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:该货币对涨向1.2668美元的关键阻力位,为5-6月跌势38%的回档位.支撑位在1.2288美元.

美元/日圆:初始支撑在77.66日圆,其下是77.36日圆.阻力位在79.13日圆.

英镑/美元:1.5235的关键支撑引发反弹,显示未来数日有修正空间.近期阻力在1.5439美元.

欧元/日圆:进行修正.初始阻力在99.45日圆.初始支撑在96.77日圆,其下是95.60日圆.

--编译 田建华;审校 程琳

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