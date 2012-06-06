《汇市简讯》欧元/英镑技术面:出现卖出信号,倾向于更深度下滑

投行观点：Southern Co目标价由50上调至56美元--Jefferies
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
0650GMT
* 慢速随机指标负面交叉,产生卖出信号
* 日趋势指标继续在超买水准延伸
* 昨日弹离55日均线附近后,或将面临更深度回撤
* 30日均线恰巧接近周一来的低点.(完)
--编译 王洋;审校 王冠中
汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。