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市场报道 | 2012年 6月 6日 星期三 15:14 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑技术面:出现卖出信号,倾向于更深度下滑

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* 慢速随机指标负面交叉,产生卖出信号

* 日趋势指标继续在超买水准延伸

* 昨日弹离55日均线附近后,或将面临更深度回撤

* 30日均线恰巧接近周一来的低点.(完)

--编译 王洋;审校 王冠中

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