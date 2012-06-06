更正:〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元上涨,西班牙请求欧洲伙伴救助其银行业

(更正:因译文有误,第三段应为,这帮助欧元兑美元"守住五日线向上",非"守住连续五日的涨势")

路透苏黎世6月6日电---瑞郎兑美元周三上涨,追随欧元涨势,因市场预期欧元区决策者会推出新的货币刺激政策,以阻止西班牙银行业危机的蔓延.

由于西班牙愈发难以从信贷市场获得资金,该国预算部长蒙特罗向欧洲伙伴呼吁救助西班牙银行业,使得市场对其欧洲伙伴采取强力行动的希望升温.

这帮助欧元兑美元守住五日线向上.此前欧元在5月持续下跌,兑美元创下一系列两年新低.

瑞郎尾随欧元上升.自瑞士央行在9月设定1.20瑞郎上限以来,瑞郎走势密切追随欧元.

"我们必须应对不愉快的现实,那就是现在瑞郎兑欧元再度上涨的可能性非常大,"苏黎世大学金融市场经济学教授Martin Janssen对瑞士Tages-Anzeigr日报表示.

0643GMT,瑞郎兑美元上升0.3%,纽约收盘价为0.9615.

瑞郎兑欧元持稳于1.201.

欧洲央行将于1245GMT宣布最新政策会议结果.市场一致预计央行将把指标利率维持在1%.(完)

--编译 李春喜/王翔琼;审校 丁琦/隋芬/沈以文

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