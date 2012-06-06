〔中国债市〕人民币利率互换续涨,因资金未缓及信贷可能回暖消息发酵

路透上海6月6日电---中国人民币利率互换(IRS)周三续涨3-4个基点(bp),因自上周末开始的资金趋紧态势未能得到缓和,且5月新增信贷可能反弹的消息持续发酵.

不过交易员指出,即使是5月信贷确实好于预期,也不说明中国经济短期内会明显起色,区间震荡料仍是IRS近期主题.

华南一银行交易员称,今日五年以内品种普涨3-4bp,因市场最新传闻5月新增信贷有望接近8,000亿元,较昨日报导预计规模有所增加,"信贷消息(令IRS)市场有点小恙."

中国证券报周二报导,工行(1398.HK)(601398.SS)等四大银行5月新增信贷约2,530亿元人民币.分析人士预计,金融机构5月新增信贷约为7,000亿元,票据贴现占比仍较高.[ID:nSB1587374]

银行间资金市场今日七天期回购利率虽止升,但隔夜和14天期品种继续上行.市场人士表示,资金价格的波动实属正常,不过进入6月资金面确实存在趋紧的倾向.[ID:nSB1590814]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 2.4675/2.5800 2.4710/2.5680 2.6000/2.6940 2.7680/2.8660 2.7880/3.0640

周二 2.4375/2.5625 2.4320/2.5280 2.5600/2.6560 2.7520/2.8440 2.7600/3.1000

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变动 +0.0300/+0.0175 +0.0390/+0.0400 +0.0400/+0.0380 +0.0160/+0.0220 +0.0280/-0.0360

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,638.04亿元人民币,较4月增加逾一倍半.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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