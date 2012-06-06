〔路透基点〕香港星辰通信正寻求4,500万美元三年期定期贷款--RLPC

银行受邀以三个层次参贷,承贷500-1,000万美元或以上,含全部费用的价码为400-430个基点左右.

根据汤森路透LPC,这家香港上市公司已有一笔4,300万美元的三年期贷款,期限从2010年7月至2013年7月.该交易含全部费用的价码为316个基点,利率较LIBOR加码280个基点,平均年限为2.125年.恒生银行是该案的协调行,中国银行香港分行、中信银行国际、大城银行、台湾工业银行和上海商业储蓄银行为参贷款.