〔路透基点〕香港星辰通信正寻求4,500万美元三年期定期贷款--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港6月6日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,星辰通信国际控股有限公司正寻求4,500万美元三年期定期贷款.
据消息人士透露,恒生银行正在协调本案.
银行受邀以三个层次参贷,承贷500-1,000万美元或以上,含全部费用的价码为400-430个基点左右.
消息人士表示,贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码345个基点.
筹得款项将用于再融资.
根据汤森路透LPC,这家香港上市公司已有一笔4,300万美元的三年期贷款,期限从2010年7月至2013年7月.该交易含全部费用的价码为316个基点,利率较LIBOR加码280个基点,平均年限为2.125年.恒生银行是该案的协调行,中国银行香港分行、中信银行国际、大城银行、台湾工业银行和上海商业储蓄银行为参贷款.
星辰通信为无线通信系统生产设备,并提供相关工程服务.(完)
--编译 王翔琼;审校 王冠中
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。