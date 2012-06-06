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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 16:25 BJT

〔路透基点〕香港星辰通信正寻求4,500万美元三年期定期贷款--RLPC

路透香港6月6日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,星辰通信国际控股有限公司正寻求4,500万美元三年期定期贷款.

据消息人士透露,恒生银行正在协调本案.

银行受邀以三个层次参贷,承贷500-1,000万美元或以上,含全部费用的价码为400-430个基点左右.

消息人士表示,贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码345个基点.

筹得款项将用于再融资.

根据汤森路透LPC,这家香港上市公司已有一笔4,300万美元的三年期贷款,期限从2010年7月至2013年7月.该交易含全部费用的价码为316个基点,利率较LIBOR加码280个基点,平均年限为2.125年.恒生银行是该案的协调行,中国银行香港分行、中信银行国际、大城银行、台湾工业银行和上海商业储蓄银行为参贷款.

星辰通信为无线通信系统生产设备,并提供相关工程服务.(完)

--编译 王翔琼;审校 王冠中

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