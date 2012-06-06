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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 15:45 BJT

《汇市简讯》持有美元/日圆放空仓位面临风险,汇价或测试止损位

0729 GMT

* 美元兑日圆有望突破一目均衡线与10日移动均线,上看79.00上档水准

* 放空仓位面临危险,美元可能测试79.15的止损价位

* 日内趋势研究显示有续涨空间

* 若收在一目均衡线上方,或预示将测试80.00关口.(完)

--编译 隋芬;审校 田建华

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