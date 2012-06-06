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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 16:17 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆挺进99区域,美元/日圆停止单有被触发的危险

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* 随着欧元/日圆挺进99日圆区域,美元/日圆在79.20上方的停止单有被触发的危险

* 99日圆上方有欧元/日圆停止单(99.11是最新高位)

* 有来自日本投资者的稳定美元/日圆买盘,如果美元扩大涨幅,可在79.30/50价位挂出卖盘

(完)

--编译 白云;审校 程琳

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