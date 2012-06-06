〔澳洲个股〕嘉民集团未来一年在中国计划投资21亿元拓工业地产

路透上海6月6日电---中国投资公司[CIC.UL]参股的澳大利亚最大上市工业地产集团--嘉民集团(GMG.AX)大中华区高层周三表示,未来一年将在中国投资21亿元人民币,进一步拓展工业地产规模.

截止6月,嘉民在中国已投资32亿元,拥有40万平米可供出租物业,目前在开发的工业地产项目共计40万平米.未来一年,嘉民定下的目标是新开发60万平米工业地产.

"虽然中国经济成长在放缓,但这不影响我们在中国投资的信心,"嘉民大中华区董事总经理彭菲力指出,很多电子商务公司正急切与公司洽谈,希望能获得所需要的物流地产.

嘉民方面认为,未来五年中国仍是全球经济的主要动力,而消费拉动及国内城镇化率的提高,无疑都将提高社会对工业地产的需求.而国内现有的现代化物流设施供应有限,未来三至五年中国的工业地产租金及估值还会继续成长.

2011年嘉民集团宣布,五年内将在中国的投资由当时的19亿增至190亿元.而嘉民与加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)成立的合资公司,成为其投资中国工业地产的主要力量,目前该合资公司在中国的管理规模为6.3亿美元,未来有望增至15亿美元.

嘉民集团已在上海、北京、成都、天津等地建设工业地产,并将扩展至重庆、西安及郑州等其他内陆城市.

嘉民是全球最大的已上市工业和商业地产专业基金管理公司之一,目前在全球的资产管理规模达到191亿美元.其竞争对手包括全球最大工业地产商--Prologis(PLD.N)和新加坡的普洛斯(Global Logistic Properties)(GLPL.SI).嘉民的业务包括地产开发和服务、基金管理及物业投资等.

2009年嘉民集团与中投公司建立战略合作关系,目前中投公司持有嘉民18.2%的有效股权,成为第一大股东.(完)