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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 17:03 BJT

中国国家主席胡锦涛将于6月14-16日访问丹麦

路透哥本哈根6月6日电---丹麦官员周三称，中国国家主席胡锦涛将于6月14日至16日对丹麦进行正式访问。

丹麦首相办公室称，中方随行人员包括许多部长及其他决策者。双方将在哥本哈根举行会议，议题预计将围绕双边经济关系展开，还将涉及环境可持续性发展等领域。

对于丹麦从风力涡轮到海运等许多行业来说，中国是一个重要的市场。丹麦维斯塔斯（Vestas）(VWS.CO)是全球风能领军企业，马士基（A.P. Moller-Maersk）(MAERSKb.CO)是全球最大的集装箱运输公司。（完）

--编译：黎黎;发稿：张家伟

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