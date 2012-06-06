〔金属期市〕LME期铜小涨,欧洲央行会议前投资者谨慎

路透上海6月6日电---伦敦期铜周三小涨,因美元走贬.投资者在欧洲央行会议之前保持谨慎,此次会议或许会推出缓解欧债危机的措施.

昨日七国集团(G7)财长曾讨论了在欧洲建立金融及财政联盟一事,并同意携手应对西班牙和希腊问题,但没有采取联合行动.