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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 16:15 BJT

〔金属期市〕LME期铜小涨,欧洲央行会议前投资者谨慎

路透上海6月6日电---伦敦期铜周三小涨,因美元走贬.投资者在欧洲央行会议之前保持谨慎,此次会议或许会推出缓解欧债危机的措施.

昨日七国集团(G7)财长曾讨论了在欧洲建立金融及财政联盟一事,并同意携手应对西班牙和希腊问题,但没有采取联合行动.

部分投资者希望,中国不久就会降息,尤其是在官方媒体社论敦促采取此类措施之后.

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