〔中国能源〕中国页岩气开采步伐滞后,需进口来满足需求--Woodmac

路透吉隆坡6月6日电---全球能源和金属行业资讯提供商Wood Mackenzie表示,中国开采其巨大的页岩气储备的步伐将慢于预期,意味着中国必须依赖进口和其它非传统燃气供给,以应对国内不断增长的需求.

Wood Mackenzie称,中国的燃气需求到2030年时料增长三倍,而页岩气的开发要等到2020年后才会提速.

中国拥有全球最大的页岩气储备,并于2009年底推动页岩气的开采,当时是受到美国的页岩气开发热潮所激励.

燃气需求到2030年时料自目前的逾1,500亿立方米增至逾6,000亿立方米,中国将必须依赖非传统的燃气供给,比如煤层气、煤制气,以及管道和液化天然气进口.(完)