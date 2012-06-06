〔中国能源〕中国页岩气开采步伐滞后,需进口来满足需求--Woodmac

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透吉隆坡6月6日电---全球能源和金属行业资讯提供商Wood Mackenzie表示,中国开采其巨大的页岩气储备的步伐将慢于预期,意味着中国必须依赖进口和其它非传统燃气供给,以应对国内不断增长的需求.
Wood Mackenzie称,中国的燃气需求到2030年时料增长三倍,而页岩气的开发要等到2020年后才会提速.
中国拥有全球最大的页岩气储备,并于2009年底推动页岩气的开采,当时是受到美国的页岩气开发热潮所激励.
燃气需求到2030年时料自目前的逾1,500亿立方米增至逾6,000亿立方米,中国将必须依赖非传统的燃气供给,比如煤层气、煤制气,以及管道和液化天然气进口.(完)
--编译 侯向明;审校 龚芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。