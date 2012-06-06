《汇市简讯》欧元/美元涨势只是提供更好的卖出水位

投行观点：Southern Co目标价由50上调至56美元--Jefferies
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0803GMT
* 欧元/美元触及1.2525的高位,上档密集停止单面临威胁,欧元/日圆涨势提供支撑
* 欧元若升至更高水位仍适宜卖出,欧元区债务危机扩散风险是一大压力
* 欧洲央行即将举行会议之际,西班牙、意大利、希腊甚至是塞浦路斯都受到关注
* 1145GMT欧洲央行发布政策声明,1230GMT央行总裁德拉吉发表讲话,在此之前市场对政策行动有所憧憬
* 若欧元延续升势,1.2530/50是强大阻力.(完)
--编译 王洋;审校 蔡美珍
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