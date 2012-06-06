苹果将在深圳与成都新开直营店

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海6月6日电---中国官员周三称，苹果(AAPL.O)将在深圳和成都新开旗舰店。该公司与深圳唯冠的iPad商标权纠纷仍在进行。

苹果眼下在中国大陆只有五家零售店，三家在上海，另两家在北京，在深圳和成都新开零售店将有力助推该公司在大陆的业务。

今年4月，苹果在季报中称其季度利润几乎翻番，主要得益于iPhone销量大增，特别是在大中华区。

唯冠律师Roger Xie此前对路透表示，如果苹果试图在深圳销售iPad，唯冠将寻求禁售令加以阻止。因此，苹果在深圳销售iPad将使其与唯冠的纠纷进一步升级。Xie表示称，双方目前正由法院牵头进行和解谈判。

苹果旗舰店内通常挤满最新iPad和iPhone的顾客，苹果新产品发布时，零售店也会吸引大量人群。但在较不发达城市，未授权零售商销售走私的苹果产品是该公司的一个头疼问题。

据深圳市市场监督管理局一名官员，苹果周一递交了文件，申请在南山益田假日广场新开一家零售店。

该官员称，苹果的申请已进入最后阶段，要获得批准，只需提交环境许可。

在成都，据当地工商行政管理局官员称，苹果于5月底获准建立商店以处理零售业务以及提供售后服务。

苹果发言人拒绝置评。（完）