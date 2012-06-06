更正:〔全球金属〕中国暂停向亚洲LME仓库出口精炼阴极铜的计划--消息

(更正:因译文有误,内文第三段应为约有"11万吨"铜已发往LME仓库",非"1.1万吨")
* 原计划出口20万吨
* 现货铜与期铜之间的溢价下跌,在已发运超过10万吨精炼铜的情况下暂停计划
* 保税仓库铜库存下降,目前约为50万吨
路透香港6月6日电---据冶炼商方面的消息人士周三透露,中国冶炼商和商家已暂停向亚洲LME仓库出口20万吨精炼阴极铜的计划,此前几周的发运量已略超过10万吨.此举有可能降低铜价面临的压力.
有交易商指出,中国罕见地大量出口铜,将提高伦敦金属交易所(LME)亚洲仓库6月的铜库存,5月时该地铜库存已增加数千吨.
"我们不再出口铜了.市场环境已经改变了."涉及该计划的一家大型冶炼商的经理表示."约有11万吨铜已发往LME仓库.一些铜尚未进行仓单登记,所以并未显现在LME库存中."他接着补充道,最初的计划是在5月和6月分别出口10万吨阴极铜.
这次出口具体实施前,江西铜业(0358.HK)(600362.SS)下属的交易机构就曾表示,由铜冶炼商和交易公司组成的团体将向LME仓库出口精炼阴极铜,以帮助缓解全球紧张的供应形势,并减少国内近纪录高位的库存.
自该计划在4月30日宣布以来,LME三个月期铜CMCU3下跌12%,指标期铜合约最新报约每吨7,394.75美元.
现货铜较三个月期铜合约的溢价CMCU0在4月30日当天报134美元以上,到了6月1日则大幅降至12美元,表明供应紧张情况已经得到缓解.
炼厂消息人士表示,出口已导致中国库存减少.
这家炼厂的该管理人员称,保税仓库的库存已降至约50万吨.
贸易商估计5月初保税仓库库存介于55-60万吨.
在上海,保税区铜的交易价格较LME铜价每吨升水约50-60美元,高于4月初的约30美元.
另一家大型铜冶炼商的销售经理表示,炼厂目前在本土市场出售产品,因出口改善了国内价格.
沪铜近月合约SCFc1较9月主力合约SCFcv1的升水周一涨至每吨920元人民币,创下2011年12月以来的最高,周三回落至690元人民币.
这位销售经理说:"出口计划已暂停,但应该还有弹性,取决于LME逆价差情况."(完)
--编译 白云/高琦/王洋; 审校 田建华/王冠中/侯向明