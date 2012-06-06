普京称将推动加强中俄军事合作

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月6日电---俄罗斯总统普京周三表示，他将推动加强俄罗斯与中国的军事合作，包括举行更多的联合军事演习。
普京以中俄两国近期在黄海举行的海上联合军演为例，称这样的演习还会继续。
他在与中国国家副主席习近平会谈时称：“我们将在军事领域继续合作。”在此次访问中国期间，普京同中国国家主席胡锦涛举行了会谈，还将出席在北京召开的上海合作组织峰会。
“近期，（中俄）在黄海举行海上联合军演，是两国首次进行这样的演习。我们已同胡主席达成共识，我们将继续进行这样的合作，”普京称。
普京在稍早发布的声明中称：“我们（中俄）在联合推动加强亚太地区安全方面扮演着重要角色，在这一背景下，我们将维持我们的军事关系。”
“我们支持以国际法基本原则为基础，在这一地区建立注重开放、平等的安全和合作构架，”他说。
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。