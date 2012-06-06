普京称将推动加强中俄军事合作

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月6日电---俄罗斯总统普京周三表示，他将推动加强俄罗斯与中国的军事合作，包括举行更多的联合军事演习。

普京以中俄两国近期在黄海举行的海上联合军演为例，称这样的演习还会继续。

他在与中国国家副主席习近平会谈时称：“我们将在军事领域继续合作。”在此次访问中国期间，普京同中国国家主席胡锦涛举行了会谈，还将出席在北京召开的上海合作组织峰会。

“近期，（中俄）在黄海举行海上联合军演，是两国首次进行这样的演习。我们已同胡主席达成共识，我们将继续进行这样的合作，”普京称。

普京在稍早发布的声明中称：“我们（中俄）在联合推动加强亚太地区安全方面扮演着重要角色，在这一背景下，我们将维持我们的军事关系。”

“我们支持以国际法基本原则为基础，在这一地区建立注重开放、平等的安全和合作构架，”他说。