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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 17:51 BJT

〔中港股市〕港股延续复苏态势,内地股市几乎平收

* 恒生指数涨1.4%,恒生国企指数上涨0.4%

* 沪综指和沪深300指数几收平

* 金矿股上涨,受益于金价走升

* 能源、原材料股反弹,但成交量偏低

* 神华下跌2.7%至2009年7月来最低

路透香港6月6日电---香港股市周三延续温和的复苏态势,脱离本周稍早触及的五个半月低点,因投资者买入此前遭受打压的大盘股.不过成交低迷,暗示投资者依旧谨慎.

恒生指数.HSI收高1.4%,报18,520.53点,接近盘中高位.恒生国企指数.HSCE表现落后,涨幅为0.4%.

内地股市方面, 沪综指.SSEC和沪深300股指.CSI300收盘几乎持平,制造和工业板块拖累整体走势.

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