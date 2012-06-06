〔中港股市〕港股延续复苏态势,内地股市几乎平收

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 恒生指数涨1.4%,恒生国企指数上涨0.4%
* 沪综指和沪深300指数几收平
* 金矿股上涨,受益于金价走升
* 能源、原材料股反弹,但成交量偏低
* 神华下跌2.7%至2009年7月来最低
路透香港6月6日电---香港股市周三延续温和的复苏态势,脱离本周稍早触及的五个半月低点,因投资者买入此前遭受打压的大盘股.不过成交低迷,暗示投资者依旧谨慎.
恒生指数.HSI收高1.4%,报18,520.53点,接近盘中高位.恒生国企指数.HSCE表现落后,涨幅为0.4%.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。