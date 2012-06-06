〔路透基点〕台湾阳明海运80亿台币可转债筹组银行担保--RLPC

路透香港6月6日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,阳明海运(2609.TW)筹组82.64亿台币七年期可转债的银行担保.

台湾银行、第一商业银行和合作金库商业银行为原始委托主办行和额度分配行.台湾土地银行也加入,分享委托主办行和额度分配行头衔.

该项担保第一年提供90个基点的年度费用,自第二年开始提供22.5个基点的季度费用.

银行被以三种方式邀请加入:

承诺15亿台币或以上者,获得32个基点的费用和委托主办行及额度分配行头衔.

承诺8-14亿台币,获得15个基点的费用和共同主办行头衔.

承诺5-7.99亿台币,获得7个基点的费用和经理行头衔.

回复期限6月15日.

阳明海运股份有限公司今年4月宣布计划发行最多80亿台币可转债,以增强公司财务状况并补充运营资本.