〔路透基点〕台湾阳明海运80亿台币可转债筹组银行担保--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港6月6日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,阳明海运(2609.TW)筹组82.64亿台币七年期可转债的银行担保.
台湾银行、第一商业银行和合作金库商业银行为原始委托主办行和额度分配行.台湾土地银行也加入,分享委托主办行和额度分配行头衔.
该项担保第一年提供90个基点的年度费用,自第二年开始提供22.5个基点的季度费用.
银行被以三种方式邀请加入:
承诺15亿台币或以上者,获得32个基点的费用和委托主办行及额度分配行头衔.
承诺8-14亿台币,获得15个基点的费用和共同主办行头衔.
承诺5-7.99亿台币,获得7个基点的费用和经理行头衔.
回复期限6月15日.
阳明海运股份有限公司今年4月宣布计划发行最多80亿台币可转债,以增强公司财务状况并补充运营资本.
--编译 王洋;审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。