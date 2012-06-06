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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 18:35 BJT

〔亚洲橡胶〕6月6日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透6月6日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 6月 246.5 70 247.0 5

* 7月 245.3 34 248.0 3

* 8月 245.2 74 250.0 9

* 9月 244.9 117 249.8 38

*10月 244.1 1587 248.6 616

*11月 241.0 6570 244.7 2019

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 许娜;审校 王洋

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