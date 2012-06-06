〔中国经济〕水利工程招投标明年7月1日起全部进入公共资源交易市场--新华

路透北京6月6日电---新华社周三报导,中国水利工程招投标明年7月1日起全部进入公共资源交易市场招投标;交通运输部确定将项目分为两个层次进入地方公共资源交易市场集中交易.

新华报导援引中国水利部副部长矫勇在全国公共资源交易市场建设工作推进会上称,根据水利部新规,政府投资和使用国有资金、依法必须招标的、大中型或总投资3,000万元人民币以上的水利工程,将于明年1月1日起全部进入公共资源交易市场招投标;其他必须招标的水利工程于明年7月全部进入公共资源交易市场招投标.

水利部于今年5月初印发"关于推进水利工程建设项目招标投标进入公共资源交易市场的指导意见",明确规定水利工程招标投标全部按照属地管理和权限管理原则进入公共资源交易市场.

中央水利工程招标投标进入工程所在地设区的市级以上地方人民政府组建的公共资源交易市场;地方水利工程招标投标由省级水行政主管部门根据当地实际情况确定进场要求.

据统计,全国目前已有14个省(区、市)的水利工程招标投标全部进入公共资源交易市场或其他有形市场, 其他省(区、市)部分地区的水利工程招标投标进入了公共资源交易市场或其他有形市场.全国地级市中,水利工程招标投标全部进入公共资源交易市场或其他有形市场的已超过50%.

**交通部分二个层次进入**

新华社还援引中央纪委驻交通运输部纪检组组长李建波的话称,按照交通运输工程建设项目建设资金来源和建设主体的不同,交通运输部确定将项目分为两个层次进入地方公共资源交易市场集中交易.

他指出,对于使用财政性资金,并由部署单位实施的项目,按照属地或授权原则,全部纳入公共资源交易市场招投标;由地方交通运输部门负责实施的项目,原则上进入所在地区公共资源交易市场招投标,具体进场时间和方式,以地方政府的要求为准.

李建波称,交通运输部对交通运输工程建设项目进场交易情况和部分省份、省会城市的公共资源交易市场建设规范情况进行了摸底和调研.据统计,2011年全国494个在建高速公路项目中,已经有149个进入地 方公共资源交易市场或招投标市场,涉及金额共约7,940亿元人民币.

吉林、上海等12个省份的在建公路项目按照地方政府的要求,进入了本地区公共资源交易市场或招投标市场.此外,还有13,095个地方直接实施的公路、水运、港口等建设项目进入了公共资源交易市场或招投标市场,涉及金额共约3,138亿元.(完)