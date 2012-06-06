〔马来西亚期市〕需求持坚助推棕榈油期货走强,但欧元区忧虑挥之不去

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡6月6日电---马来西亚棕榈油期货周三扩大涨幅,投资者押注亚洲需求会上升.但欧元区危机会挫伤经济成长和大宗商品需求的忧虑,令谨慎情绪弥漫.
棕榈油周一收于2012年低点,市场人士抄底为合约价格反弹铺平道路.
"在周一遭受冲击后,价格过去两天来已经扳回跌幅.但大环境是,欧元区问题仍没得到解决,"辉利期货驻新加坡的大宗商品分析师Ker Chung Yang表示.
"尽管会出现一些反弹,但投资者可能仍会持谨慎态度.他们更关心的是接下来的马来西亚棕榈油局(MPOB)数据,来观察危机影响的广度."
指标8月棕榈油期货FCPOc3收高1.3%,报每吨3,003林吉特(马币,946美元).价格周一曾触及2,925林吉特的低点,为2011年11月2日来最低.
成交量为25,208口,略高于通常25,000口的量.(完)
--编译 梁睿雪;审校 田建华
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。