〔马来西亚期市〕需求持坚助推棕榈油期货走强,但欧元区忧虑挥之不去

路透新加坡6月6日电---马来西亚棕榈油期货周三扩大涨幅,投资者押注亚洲需求会上升.但欧元区危机会挫伤经济成长和大宗商品需求的忧虑,令谨慎情绪弥漫.

棕榈油周一收于2012年低点,市场人士抄底为合约价格反弹铺平道路.

"在周一遭受冲击后,价格过去两天来已经扳回跌幅.但大环境是,欧元区问题仍没得到解决,"辉利期货驻新加坡的大宗商品分析师Ker Chung Yang表示.

"尽管会出现一些反弹,但投资者可能仍会持谨慎态度.他们更关心的是接下来的马来西亚棕榈油局(MPOB)数据,来观察危机影响的广度."

指标8月棕榈油期货FCPOc3收高1.3%,报每吨3,003林吉特(马币,946美元).价格周一曾触及2,925林吉特的低点,为2011年11月2日来最低.

成交量为25,208口,略高于通常25,000口的量.(完)