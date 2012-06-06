〔东南亚股市〕印尼股市连续第二日走升,其他地区股市小涨

路透曼谷6月6日电---印尼股市周三劲扬3.3%,创去年9月以来最大单日涨幅,同时泰国股市结束两日连跌,因银行股反弹.

印尼股市.JKSE收报3,841.33点,连续第二日走高,因市场呈现技术性超卖,吸引逢低承接买家入市.

印尼银行PT Bank Rakyat Indonesia(BBRI.JK)飙升11.2%,经纪人称因贷款增长强劲.

泰国股市.SETI上涨1.7%至1,117.95点,部分受助于银行股上扬.但交易员称市场仍面临阻力.

"这是紧张情绪缓解带来的短期涨势.我觉得本轮走势还未见底,外资依然担心全球经济放缓与泰国国内政局."Asia Plus Securities的全球股票销售主管Andrew Yates表示.

新加坡股市.FTSTI收高1.8%.马来西亚股市.KLSE、菲律宾股市.PSI与越南股市.VNI分别收升0.6%、0.8%与1.3%.

1050GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2760.83 48.52 +1.79 +4.33 2646.35

马来西亚 .KLSE 1569.43 9.07 +0.58 +2.53 1530.73

泰国 .SETI 1117.95 18.80 +1.71 +9.03 1025.32

印尼 .JKSE 3841.33 123.46 +3.32 +0.51 3821.99

菲律宾 .PSI 4966.58 40.91 +0.83 +13.60 4371.96

越南 .VNI 426.39 5.37 +1.28 +21.29 351.55

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(完)

--编译 隋芬;审校 田建华

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