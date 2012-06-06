〔东南亚股市〕印尼股市连续第二日走升,其他地区股市小涨

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透曼谷6月6日电---印尼股市周三劲扬3.3%,创去年9月以来最大单日涨幅,同时泰国股市结束两日连跌,因银行股反弹.
印尼股市.JKSE收报3,841.33点,连续第二日走高,因市场呈现技术性超卖,吸引逢低承接买家入市.
印尼银行PT Bank Rakyat Indonesia(BBRI.JK)飙升11.2%,经纪人称因贷款增长强劲.
泰国股市.SETI上涨1.7%至1,117.95点,部分受助于银行股上扬.但交易员称市场仍面临阻力.
"这是紧张情绪缓解带来的短期涨势.我觉得本轮走势还未见底,外资依然担心全球经济放缓与泰国国内政局."Asia Plus Securities的全球股票销售主管Andrew Yates表示.
新加坡股市.FTSTI收高1.8%.马来西亚股市.KLSE、菲律宾股市.PSI与越南股市.VNI分别收升0.6%、0.8%与1.3%.
1050GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2760.83 48.52 +1.79 +4.33 2646.35
马来西亚 .KLSE 1569.43 9.07 +0.58 +2.53 1530.73
泰国 .SETI 1117.95 18.80 +1.71 +9.03 1025.32
印尼 .JKSE 3841.33 123.46 +3.32 +0.51 3821.99
菲律宾 .PSI 4966.58 40.91 +0.83 +13.60 4371.96
越南 .VNI 426.39 5.37 +1.28 +21.29 351.55
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(完)
--编译 隋芬;审校 田建华
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。