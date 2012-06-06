〔国际油市〕亚洲燃料油市场黏度价差收窄至一周低位

路透新加坡6月6日电---周三亚洲燃料油黏度价差缩窄,因中国光汇石油买入固定价格互换合约,推高380cst燃料油价格.

路透数据显示,6月180cst/380cst燃料油价差缩窄近1美元,收于每吨13.50美元,为一周最低.

中国光汇石油5月来一直是市场多头,今日在互换交易窗口买入9.5万吨6月380cst燃料油.5月初以来,光汇石油已买入167万吨380-cst6月燃料油.

互换市场小幅下跌,即期6/7月跨月价差跌0.25美元至每吨3.50美元.

市场人士推高7/8月合约,该合约收高0.13美元至每吨2.50美元.1030GMT,发现该合约在3美元交投,至少22万吨成交.

现货市场淡静,交易窗口无交易达成.

交易商预计市场将在7月收紧,因套利船货流入减少,目前仅有约200万吨燃料油预定.

不过一交易商称,中国需求仍然持稳,令市场平衡.该交易商称,"近来价格波动太过剧烈,所以多数买家先退市观望."

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 603.40 8.75 1.47 594.65

现货380CST燃料油 FO380-SIN 589.10 9.65 1.67 579.45

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 595.00 10.00 1.71 585.00

380CST船用燃料油升水 5.90 0.35 6.31 5.55

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.15 -0.05 -1.56 3.20

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 1.65 0.10 6.45 1.55 (完)