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市场报道 | 2012年 6月 6日 星期三 21:41 BJT

〔美国热股〕Facebook加强移动版本广告业务,盘初股价小跌

路透6月6日电---Facebook(FB.O)正让广告商更容易接触到不断壮大的智能手机和移动设备用户群,朝着解决投资者一大顾虑,扩大该公司对营销商的吸引力,迈出了重要一步.[ID:nSB1590870]

Facebook股价周三盘初下跌0.42%,报25.80美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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