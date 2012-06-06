〔美国热股〕新闻集团已买断迪士尼所持ESS 50%的股权,股价双双上涨

路透6月6日电---新闻集团(NWSA.O)和迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)周三表示,梅铎(默多克,Rupert Murdoch)掌舵的新闻集团已买断迪士尼所持亚洲合资企业ESPN STAR Sports(ESS)50%的股权,交易金额未公开.这给双方在亚洲长达16年的合作关系画上了句号.