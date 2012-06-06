美国各类经济指标总览--2012/6/6

美国劳工部周三宣布,美国第一季非农生产率环比年率修正后为下滑0.9%(预估为下滑0.7%),前值为下滑0.5%;第一季非农单位劳工成本修正后为上升1.3%(预估为上升2.2%),前值为上升2.0%,美国第一季非农生产率跌幅为一年来最大.[ID:nSB1591766]

当前值 前次值

失业率(%) 8.2(5月) 8.1(4月)

非农业就业岗位(万) 增加6.9(5月) 增加7.7(4月修正值)

平均时薪(%) +0.1(5月) +0.1(4月修正值)

消费者物价指数(CPI)(%) 持平(4月) +0.3(3月)

不包括食品和能源CPI(%) +0.2(4月) +0.2(3月)

实质所得(%) 持平(4月) -0.4(3月修正值)

生产者物价指数(PPI)(%) -0.2(4月) 持平(3月)

不包括食品和能源PPI(%) +0.2(4月) +0.3(3月)

国内生产总值(GDP)(%) +1.9(第一季修正值) +2.2(第一季初值)

GDP平减指数(%) +1.7(第一季修正值) +1.5(第一季初值)

零售销售(%) +0.1(4月) +0.7(3月修正值)

国际贸易收支(亿美元) 逆差518.3(3月) 逆差454.2(2月修正值)

雇佣成本(%) +0.4(第一季) +0.5(第四季)

工业生产(%) +1.1(4月) -0.6(3月修正值)

产能利用率(%) 79.2(4月) 78.4(3月修正值)

初请失业金人数(万人) 38.3(5月26日当周) 37.3(5月19日当周修正值)

联邦预算(亿美元) 盈余591.2(4月) 赤字1,981.6(3月)

领先指标(%) -0.1(4月) +0.3(3月修正值)

个人所得(%) +0.2(4月) +0.4(3月修正值)

个人消费支出(PCE)物价(%) 持平(4月) +0.2(3月修正值)

消费者信贷(亿美元) 增加213.6(3月) 增加92.7(2月修正值)

企业库存(%) +0.3(3月) +0.6(2月修正值)

建筑支出(%) +0.3(4月) +0.3(3月修正值)

消费者信心 64.9(5月) 68.7(4月修正值)

房屋开工(万户) 71.1(4月) 69.9(3月修正值)

建筑许可(万户) 71.5(4月) 76.9(3月修正值)

成屋销售(万户) 462(4月) 447(3月修正值)

新屋销售(万户) 34.3(4月) 33.2(3月修正值)

工厂订单(%) -0.6(4月) -2.1(3月修正值)

耐久财(耐用品)订单(%) 持平(4月修正值) -3.7(3月修正值)

供应管理协会非制造业指数 53.7(5月) 53.5(4月)

供应管理协会制造业指数 53.5(5月) 54.8(4月)

趸售(批发)库存(%) +0.3(3月) +0.9(2月修正值)

进口物价(%) -0.5(4月) +1.5(3月修正值)

出口物价(%) +0.4(4月) +0.8(3月修正值)

单位劳工成本(%) +2.0(第一季初值) +2.7(第四季修正值)

非农业生产率(%) -0.9%(第一季修正值) +1.2(第四季修正值)

经常账(亿美元) 赤字1,241.1 赤字1,076.3

(第四季初值) (第三季修正值)(完)