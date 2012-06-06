〔美国热股〕家得宝将本年度股票回购计划规模扩大5亿美元,股价上涨

投行观点：Southern Co目标价由50上调至56美元--Jefferies
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透6月6日电---家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot Inc.)(HD.N)周三将本年度股票回购计划的规模扩大了5亿美元,并重申了全年财测.
家得宝股价周三盘初涨1.53%,报49.68美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 于春红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。