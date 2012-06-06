〔国际油市〕亚洲石脑油跨月价差升水跌近一半,需求下降但供应料增加

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡6月6日电---亚洲石脑油跨月价差升水周三下跌近一半,至每吨1.50美元,而且石脑油炼化利润率亦走软,因为需求下降但供应料增加.
市场关注壳牌石油(Shell)SHEL.L.该公司可能将继续运营新加坡年产能80万吨的乙烯裂解装置,不过计划于7月初关闭一座加氢裂化装置以进行维修约一个月.
然而,这座乙烯裂解装置被设计成可以使用一系列的原料,和那些主要使用石脑油的传统裂解装置不同.
但交易商称,石脑油供应良好,至少目前是这样.
亚洲7月将接获大约45万吨的石脑油,这批石脑油于本月在欧洲和地中海装运.亚洲7月石脑油接获量高于6月抵达数量20%.
汽油利润率连续第五日保持在8.40美元上方,五月上半个月汽油利润率持于每桶7.00-8.00美元.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 782.00 9.50 1.23 772.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 84.55 1.06 1.27 83.49
97号现货汽油GL97-SIN 114.40 -0.77 -0.67 115.17
95号现货汽油GL95-SIN 110.90 -0.10 -0.09 111.00
92号现货汽油GL92-SIN 108.10 1.43 1.34 106.67
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 8.52 -0.09 -1.05 8.61 (完)
--编译 兰秀娟;审校 利棣儿
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。