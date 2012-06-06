〔国际油市〕亚洲石脑油跨月价差升水跌近一半,需求下降但供应料增加

路透新加坡6月6日电---亚洲石脑油跨月价差升水周三下跌近一半,至每吨1.50美元,而且石脑油炼化利润率亦走软,因为需求下降但供应料增加.

市场关注壳牌石油(Shell)SHEL.L.该公司可能将继续运营新加坡年产能80万吨的乙烯裂解装置,不过计划于7月初关闭一座加氢裂化装置以进行维修约一个月.

然而,这座乙烯裂解装置被设计成可以使用一系列的原料,和那些主要使用石脑油的传统裂解装置不同.

但交易商称,石脑油供应良好,至少目前是这样.

亚洲7月将接获大约45万吨的石脑油,这批石脑油于本月在欧洲和地中海装运.亚洲7月石脑油接获量高于6月抵达数量20%.

汽油利润率连续第五日保持在8.40美元上方,五月上半个月汽油利润率持于每桶7.00-8.00美元.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 782.00 9.50 1.23 772.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 84.55 1.06 1.27 83.49

97号现货汽油GL97-SIN 114.40 -0.77 -0.67 115.17

95号现货汽油GL95-SIN 110.90 -0.10 -0.09 111.00

92号现货汽油GL92-SIN 108.10 1.43 1.34 106.67

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 8.52 -0.09 -1.05 8.61 (完)