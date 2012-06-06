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市场报道 | 2012年 6月 6日 星期三 21:51 BJT

〔投行观点〕Jefferies将晶澳太阳能(JA Solar)目标价从1.20美元下调为0.70美元,评级为表现逊于大盘

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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