〔国际油市〕亚洲现货柴油升水攀高,壳牌将关闭炼厂维修

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡6月6日电---周三亚洲现货柴油升水攀高,受新加坡炼厂关闭前交易商的坚挺买盘推动.
路透数据显示,含硫0.5%的柴油升水上涨0.05美元至每桶较新加坡报价高出0.30美元,为2月16日以来最高,当时报价为每桶升水0.37美元.
五位交易员周三称,壳牌将部分关闭在新加坡的日产能50万桶的炼厂,为7月初的计划维修做准备.
在现货交易窗口,壳牌敲下买入10ppm6月21-25日装运的买单,价格为每桶较新加坡报价高出3.40美元,较BP给出的第二报价高出约0.30美元.
一新加坡交易员称,"该地区即期供应紧张,但一旦台塑和所有北亚炼厂维修结束,壳牌关闭炼厂对柴油的影响将很小."
台塑在5月中关闭其三家原油蒸馏装置中的一家,计划维修约45-50天,这限制了其出口油品.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 112.42 1.25 1.12 111.17
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 112.25 1.06 0.95 111.19
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 113.35 1.01 0.90 112.34
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 114.20 1.01 0.89 113.19
6月柴油互换 GOSGSWMc1 112.04 1.01 0.91 111.03
7月柴油互换 GOSGSWMc2 111.81 1.03 0.93 110.78(完)
--编译 田建华;审校 利棣儿
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。