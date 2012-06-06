〔国际油市〕亚洲现货柴油升水攀高,壳牌将关闭炼厂维修

路透新加坡6月6日电---周三亚洲现货柴油升水攀高,受新加坡炼厂关闭前交易商的坚挺买盘推动.

路透数据显示,含硫0.5%的柴油升水上涨0.05美元至每桶较新加坡报价高出0.30美元,为2月16日以来最高,当时报价为每桶升水0.37美元.

五位交易员周三称,壳牌将部分关闭在新加坡的日产能50万桶的炼厂,为7月初的计划维修做准备.

在现货交易窗口,壳牌敲下买入10ppm6月21-25日装运的买单,价格为每桶较新加坡报价高出3.40美元,较BP给出的第二报价高出约0.30美元.

一新加坡交易员称,"该地区即期供应紧张,但一旦台塑和所有北亚炼厂维修结束,壳牌关闭炼厂对柴油的影响将很小."

台塑在5月中关闭其三家原油蒸馏装置中的一家,计划维修约45-50天,这限制了其出口油品.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 112.42 1.25 1.12 111.17

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 112.25 1.06 0.95 111.19

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 113.35 1.01 0.90 112.34

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 114.20 1.01 0.89 113.19

6月柴油互换 GOSGSWMc1 112.04 1.01 0.91 111.03

7月柴油互换 GOSGSWMc2 111.81 1.03 0.93 110.78(完)