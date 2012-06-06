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市场报道 | 2012年 6月 6日 星期三 22:31 BJT

〔美国热股〕摩根士丹利考虑出售大宗商品部门股权,早盘股价涨逾4%

路透6月6日电---美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)周三报导称,摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)正在考虑出售其旗下大宗商品部门的股权,因为监管压力令该部门的业务前景承压.

摩根士丹利股价周三早盘上涨4.58%,报13.45美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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