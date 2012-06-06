〔欧洲汇市〕英镑/美元因美国新QE政策预期升温而上扬,但前景仍黯淡

* 英镑上涨,美元全面承受卖压

* 英镑料易受欧元区危机影响

* BOE周四将公布利率决定

路透伦敦6月6日电---英镑兑全面走弱的美元周三上扬,此前有关美国将推新一轮货币刺激政策的传言升温,不过由于市场担心欧元区债务危机会拖累英国经济,英镑前景蒙阴.

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称,如果美国经济裹足不前或者欧债危机触发较广泛的金融震荡,政策制定者或许应考虑进一步宽松政策.

英镑兑美元GBP=D4上扬0.6%,报1.5471美元,远离上周触及的五个月低位1.5269美元,当日公布的英国制造业数据令人失望.

英镑兑美元与一系列风险较高资产同升,之前部分投资者在欧洲央行(ECB)保持利率不变后削减空头仓位

投资者下一个关注的事件是周四英国央行的利率决定.分析师预计该行也将保持利率不变,且量化宽松举措不会有变动.[ID:nST0522801].不过也有部分市场人士认为BOE可能将把量化宽松规模扩大至多500亿英镑,因考虑到欧债危机进一步损及英国经济前景的风险.

"今天英镑表现主要受美元走势和更多量化宽松举措传言影响.自本周初以来,(英镑的)整体走势呈小幅反弹之势,"纽约梅隆银行外汇分析师Neil Mellor称.

英国小长假周末过后,市场人士仍关注上周五公布的美国就业数据.报告显示美国5月就业人口增幅低于预期,提升了新一轮宽松政策的可能性.

数据显示英国5月建筑业活动放缓,尽管多数分析师均表示这加重了英镑的阴郁前景,并促使投资者进一步押注英国央行出台更多刺激政策,但对市场并未产生影响.

三菱东京日联银行外汇分析师Lee Hardman预计,12个月内英镑将在1.50美元附近交投.

欧元兑英镑EURGBP=D4下滑0.1%,报0.8088英镑,自周二触及的一个月高位0.8140英镑回落.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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