〔欧洲股市〕银行和矿产类股引领股市反弹收高

路透伦敦6月6日电---欧洲股市周三收高,受风险较高的银行和矿产类股技术性涨势带动,尽管欧洲央行顶住了短期内在欧洲进行干预的压力,但市场对央行采取行动支持全球经济的希望依然存在.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高2.2%,或21.09点,报974.21点.英股富时100指数.FTSE涨2.4%,德国股市DAX指数.GDAXI收高2.1%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数从去年12月开始长期再融资操作(LTRO)引发涨势的100%费波纳奇回档技术位反弹,德国股指从"超卖"区域上涨,英国股指仍陷于5,250至5,400点的窄幅区间内.

"在希腊(6月17日)选举前,股市较为动荡,鉴于之前股市的跌势,我不会单独对今天的走势解读太多,"Killik & Co.合伙人Paul Kavanagh称.

"在我看来(这像是技术性反弹),涨幅较大的都是风险较高的股票,但我认为基本面没有改变,"Kavanagh表示.

基本资源股.SXPP大涨5.2%,与Kazakhmys等英国上市矿业股领涨大盘,它们因中国将降息的传言而上涨,而且赶上了股市两天来的反弹之势.

英国富时100指数.FTSE收升2.36%,报5,384.11点;德国股市DAX指数.GDAXI收升2.09%,报6,093.99点;法国CAC-40指数.FCHI上涨2.42%,报3,058.44点.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI