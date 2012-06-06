〔欧洲股市〕银行和矿产类股引领股市反弹收高

欧洲股市：在特朗普重要讲话前收在近14个月高位，2月大涨2.8%
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
路透伦敦6月6日电---欧洲股市周三收高,受风险较高的银行和矿产类股技术性涨势带动,尽管欧洲央行顶住了短期内在欧洲进行干预的压力,但市场对央行采取行动支持全球经济的希望依然存在.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高2.2%,或21.09点,报974.21点.英股富时100指数.FTSE涨2.4%,德国股市DAX指数.GDAXI收高2.1%.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数从去年12月开始长期再融资操作(LTRO)引发涨势的100%费波纳奇回档技术位反弹,德国股指从"超卖"区域上涨,英国股指仍陷于5,250至5,400点的窄幅区间内.
"在希腊(6月17日)选举前,股市较为动荡,鉴于之前股市的跌势,我不会单独对今天的走势解读太多,"Killik & Co.合伙人Paul Kavanagh称.
"在我看来(这像是技术性反弹),涨幅较大的都是风险较高的股票,但我认为基本面没有改变,"Kavanagh表示.
基本资源股.SXPP大涨5.2%,与Kazakhmys等英国上市矿业股领涨大盘,它们因中国将降息的传言而上涨,而且赶上了股市两天来的反弹之势.
英国富时100指数.FTSE收升2.36%,报5,384.11点;德国股市DAX指数.GDAXI收升2.09%,报6,093.99点;法国CAC-40指数.FCHI上涨2.42%,报3,058.44点.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
路透米兰2月27日 - 欧洲股市周一小幅下跌，因保险股等板块下跌，伦敦证券交易所集团(LSE)和德意志交易所合并计划预期会泡汤拖累其股价下挫。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。