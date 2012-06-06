〔英国债市〕英债期货下跌,因西班牙银行业援助希望及追上德债期货跌势

路透伦敦6月6日电---英债期货周三下跌,因为对西班牙银行业施以外援的希望帮助提振股市,而且投资者对上周五英债期货的急涨进行获利了结.

欧洲消息人士称,德国和欧盟官员正在探索援救西班牙负债累累的银行业的方法,不过马德里尚未提出援助申请,并抵制接受国际监管.

在欧洲央行(ECB)周三宣布维持基准利率在1.0%不变,坚决地把解决欧元区债务危机的重担放在该区成员国政府肩上,浇熄短期内该央行将祭出行动的希望后,9月英债期货FLGU2在今日后半段削减跌幅,但随即迅速回吐涨幅.

9月英债期货最终收低130个跳动点,结算价报119.68,落后于可比德债大约10个跳动点.英债期货正在追赶德债期货,周一和周二德债期货录得跌幅,当时正值英国适逢假期而休市.

策略师称,市场波动剧烈可能会继续.

"未来几日,可能会听到些许杂音,但关键的仍是希腊大选,以及明日对西班牙银行业的风险评估及西班牙公债标售,"花旗策略师Peter Goves称.

周四即将公布的英国服务业PMI料将显示,成长放缓.若数据疲弱,将提升当日稍晚英国央行货币政策委员会会议祭出更多量化宽松政策的机率.

现货市场发那个面,10年期英债收益率GB10YT=RR上涨11个基点,报1.642%.20-50年期英债的表现优于中期公债,因为投资者寻求较长期公债所带来的较高收益.

"在央行额外购买的情况下,英债收益率曲线仍有相当大由曲线长端先导的趋平空间,"花旗策略师在报告中称.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>