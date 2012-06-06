〔欧元债市〕德债期货下跌,对刺激政策出炉的揣测给避险资产涨势降温

* 欧洲央行论调不如预期般温和,但未来数月间料降息

* 美联储贝南克料给出更多宽松政策的暗示

* 关注周四西班牙公债标售

路透伦敦6月6日电---德国公债期货周三下跌,因市场揣测多家央行将祭出新的刺激政策以提振全球经济复苏,这一揣测提振风险较高资产.

欧洲央行(ECB)周三宣布维持基准利率在1.0%不变,把解决欧元区债务危机的重担放在该区成员国政府肩上,一度短暂帮助德债削减跌幅.

但鉴于经济数据疲弱及欧元区债务危机目前已进入第三年,部分市场人士仍预计欧洲央行未来数月间将下调利率.

欧洲央行之外,市场注意力已转至周四美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克就该国经济的国会证词.许多市场人士预计,他会给出更多宽松政策的暗示.

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特今日的言论提振了股市.他说,若美国经济不景气或是欧洲困境引发广泛金融动荡,美联储则可能需要考虑额外的货币宽松举措[ID:nSB1591734].

英国制造业活动大降亦提振了英国央行周四额外祭出刺激举措的预期.而仅仅一个月之前,英国央行曾决定暂停其量化宽松计划.

所有这些均给较高风险资产带来了更多的乐观基调,并压低德债期货FGBLc1110个跳动点,结算价报144.66,较上周五所及纪录高位146.89进一步回落.

"宽松政策预期普遍提振了风险市场,因此德债及其他核心政府公债丧失了部分避险魅力,"RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic表示.

德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB上涨12个基点,报1.32%,升离上周五所及1.127%的纪录低位,当时对西班牙财政的紧张情绪促使对较安全资产的买需急速升温.

策略师称,如果西班牙周四公债标售能成功通过投资者买需这道关键测试,德债收益率未来几日可能会进一步上涨.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB日内下跌2个基点,报6.29%,令本周跌幅扩大至约25个基点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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