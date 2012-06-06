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市场报道 | 2012年 6月 7日 星期四 02:37 BJT

〔纽约期市〕原糖期货因巴西降雨忧虑跳涨逾5%,引发软商品市场全线上涨

路透伦敦/纽约6月6日电---市场担心巴西大量降雨可能拖累甘蔗收割工作,使得糖价周三大涨逾5%,录得去年8月迄今最高单日涨幅,并引发软商品市场全线上涨.

英国和美国市场的可可均触及两周高位,此前全球最大生产国科特迪瓦(象牙海岸)新作预售优于预期.

对欧洲的希望升温,引发金融市场买盘活动,同时美元走弱,令软商品价格得到提振.

原糖出现较大反弹并触及两周低位,因市场担心一股缓慢移动的冷空气给巴西带来的降雨,恐会损及该国甘蔗的收割活动.原糖本周曾跌至22个月低位.

洲际交易所(ICE)-7月原糖期货SBc1劲扬逾5.25%至两周高位每磅20.08美分,午后交易初段交投繁忙.

合约随后很快脱离高位,但1818GMT仍上涨4.77%,报每磅19.97美分,14日移动均线阻力位告破.本周稍早,合约曾触及2010年8月迄今最低水准18.86美分.

伦敦8月白糖期货LSUc1收高17.1美元,或3.09%,报每吨570.6美元.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月可可合约LCCU2跳涨3.77%,报每吨1,508英镑,之前曾触及1,514英镑的日内高位.

ICE-7月可可期货合约CCN2收涨1.81%,报每吨2,203美元.

1823GMT,ICE-7月阿拉比卡咖啡期货KCc1上涨0.10%,报每磅1.5605美元.9月合约下跌0.19%,报1.5815美元,周一时曾触及2010年7月迄今最低价格1.57美元.

Liffe-罗布斯塔咖啡期货9月合约LRCc2涨0.93%,报每吨2,163美元.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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