〔金属期市〕期铜五天以来首次收涨,利好消息刺激风险交投活动

* 西班牙银行业救助计划提振期铜

* 中国和美国可能公布刺激计划,支撑市场

* ECB公布利率决定后,欧元上涨

* 市场关注:周四的美国一周初请失业金人数和贝南克作证

路透纽约/伦敦6月6日电---伦敦期铜价格周三上扬,为五个交易日来首次.美国期铜亦上涨.市场对于欧洲救助西班牙问题银行感到乐观,其他风险资产进而上涨.

期铜与美国股市、欧洲股市和欧元同步上涨,因消息称德国与欧盟官员正积极寻找救助西班牙负债银行业的方法,投资者人气改善.美国与欧洲股市涨幅超过1%.

此外,市场预期如果全球经济复苏裹足不前或欧洲债务问题恶化,中国和美国可能考虑采取更多行动以支撑经济,市场也受到鼓舞.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨50美元,收报每吨7,411美元.英国市场过去两天因假期休市后,今日恢复交易.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月合约HGN2上扬9美分,或2.7%,结算价报每磅3.3790美元,接近交投区间为3.2950-3.3820美元的上端.

根据汤森路透初步数据,COMEX期铜纽约尾盘成交量为77,000口,与30日均值一致.

官方媒体中国证券报周三刊登社评指出,中国CPI涨幅回落,通胀压力已大为缓解;PPI持续负增长,透露出至少部分领域存在通缩风险.因此,为避免经济增长波动幅度过大,当前有必要适时降息提振信心.[ID:nSB1590332].

日内稍晚,欧洲央行(ECB)维持利率和经济成长预期不变,此举令人失望,导致稍早涨势暂停.

"今天上午曾出现技术性反弹,但随后市场因德拉吉讲话有所回落."VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov表示,"基本上他表示,各国需要自己解决问题,并暗示ECB应对危机的手段有限,因此德拉吉的讲话令人沮丧."

美国方面,亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示,如果美国经济蹒跚前行,或欧洲问题引发更大的金融震荡,美联储或需考虑进一步货币宽松政策.

未来市场将关注美联储主席贝南克周四在一国会委员会作证,届时可能暗示相关政策动向.

经济前景不佳和较低的铝价格,造成Norsk Hydro(NHY.OL)关闭在澳洲的Kurri Kurri炼厂,导致未来两年市场供给每年减少约17吨,将支撑铝价.

三个月期铝CMAL3收高6.5美元,报每吨1,979美元.

以下为1754GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 337.10 8.20 +2.49 343.60 -1.89

LME期铝 1979.00 6.50 +0.33 2020.00 -2.03

LME期铜 7410.00 49.00 +0.67 7600.00 -2.50

LME期铅 1907.50 7.50 +0.39 2035.00 -6.27

LME期镍 16090.00 -10.00 -0.06 18710.00 -14.00

LME期锡 19600.00 205.00 +1.06 19200.00 2.08

LME期锌 1878.00 7.00 +0.37 1845.00 1.79

上海期铝 15905.00 -20.00 -0.13 15845.00 0.38

上海期铜 54080.00 290.00 +0.54 55360.00 -2.31

上海期锌 14785.00 110.00 +0.75 14795.00 -0.07

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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