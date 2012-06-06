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市场报道 | 2012年 6月 7日 星期四 07:27 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,受美元下跌及风险交易带动

路透6月6日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高,受美元下跌及风险交易带动.

美元走软,原油和股市上涨带来一波对玉米期货的基金买盘.

玉米现货走强,库存紧张及农户惜售支持了玉米期货.

未来几周美国中西部玉米和大豆种植区料将出现良好天气.AccuWeather气象专家Jason Nicholls称,"预计不会出现极端干热天气,"

Nicholls称本周将持续干燥,下周时而有雨,降雨总量介于0.50至1.50英寸,本周气温将保持温和.

巴西农业部称,巴西很快应获准将玉米销往中国.

7月合约仍处于所有关键移动均线下方.九日相对强弱指标(RSI)为51.

7月玉米合约CN2收高18-3/4美分,结算价报5.86-1/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为282,067口.(完)

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--编译 于春红;审校 母红

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