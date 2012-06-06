〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,因美元走软

路透6月6日电---美国小麦期货周三截至1815 GMT场内交易收盘时收高,因为美元走软提供支持.美元下跌令美国大宗商品对那些寻求对冲通胀的投资者更具吸引力.

欧元区债务危机解决方案有望出炉,亦提振小麦.投资者更愿意在投资组合中增加风险资产.

堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦及明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦在小麦系列中领涨,分别上扬1.8%和2.4%.

指标CBOT 7月软红冬麦合约WN2尽管周三上涨1.5%,但未能升穿关键技术阻力位.

贸易消息人士称,民间分析公司Informa Economics将美国2012年冬麦产量预估从16.56亿蒲式耳上调至16.76亿蒲式耳.

AccuWeather的气象学家Jason Nicholls称,美国大平原地区雨水天气可能会延缓硬红冬麦的收割,但放缓的程度将不会太严重.

过去两周俄罗斯南部产粮区迎来大雨,暂缓了春末乾旱对作物的损害.国家作物天气预报机构称,如果有利天气继续,产量前景可能会改善.

分析师预计,周四早间公布的美国农业部每周报告将显示,小麦出口销售介于40-50万吨之间,一周前为31.93万吨.

指标CBOT-7月小麦期货WN2上扬11美分,收报每蒲式耳6.24-1/4美元.

CBOT小麦预估成交量为139,946口.(完)

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