〔芝加哥期市〕CBOT大豆合约飙升,因现货大豆上涨及美国出口消息

路透6月6日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二1815 GMT在场内交易收盘时收高2.7%,录得两个月来最大单日升幅,交易商说,因现货市场走强及有关旧作美国大豆售往中国的消息.

在市场传闻全球主要央行将联合行动提振不断放缓的全球经济之际,美元指数.DXY下跌及大宗商品全线上涨也提供额外支持.

阿根廷农户周三停止出售谷物,为抵制政府农业政策开始为期一周罢工,此为阿根廷农户18个月来首次在全国范围内停止出售谷物和牲畜.

美国农业部证实销售120,000吨2011/12年交付的美国大豆往中国.

Informa Economics将巴西2012/13年大豆产量预估维持在8,050万吨不变,也维持阿根廷同期大豆产量预估在6,000吨不变.

CBOT-7月大豆期货SN2收升36-3/4美分,报13.86-1/4美元.

7月豆粕合约SMN2上扬14.6美元,收报每短吨414.6美元.7月豆油合约BON2收涨0.75美分,报每磅49.25美分.

今日大豆预估成交量为223,788口;豆粕预估成交量为72,364口,豆油成交量为112,466口.

以下为CBOT农产品期货在1952GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 586.25 18.75 3.3% -9.3%

CBOT大豆Sc1 1386.25 36.75 2.7% 15.7%

CBOT豆粕SMc1 414.60 14.60 3.7% 34.0%

CBOT豆油BOc1 49.25 0.75 1.6% -5.5%

CBOT小麦Wc1 624.25 11.00 1.8% -4.4%

CBOT稻米RRc1 1406.50 26.50 1.9% -3.7%

EU小麦BL2H0 206.50 1.00 0.5% 2.0%

NYMEX原油期货CLc1 85.29 1.00 1.2% -13.7%

道琼工业指数.DJI 12,384 256 2.1% 1.4%

现货金XAU= 1621.01 3.76 0.2% 3.7%

欧元/美元EUR= 1.2569 0.0121 1.0% -2.9%

美元指数.DXY 82.2030 -0.6190 -0.8% 2.5%

波罗的海

干散货指数.BADI 878 -26 -2.9% -49.5%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)