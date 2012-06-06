〔纽约汇市〕ECB利率决定及德拉吉言论带动欧元上涨,但忧虑仍存

* 欧元兑美元上涨,此前ECB公布利率决定且ECB总裁德拉吉发表讲话

* ECB维持经济成长预估不变

* 期权市场显示对欧元卖权的需求

路透纽约6月6日电---欧元兑美元和兑日圆周三在动荡交投中上涨,此前欧洲央行(ECB)维持利率及经济成长预估不变.

其他市场上的投资者原本希望欧洲央行祭出进一步行动,降息或推出进一步货币刺激政策将利空欧元.鉴于欧元持仓过度偏空,欧元反弹的时机亦成熟.

欧洲央行周三宣布维持基准利率在1.0%不变,抵制住了国际社会要求其为欧元区经济提供更多支持的压力[ID:nSB1591700].

投资者亦摆脱了欧洲央行总裁德拉吉言论的影响.德拉吉把解决危机的重担放到了欧洲政治领导人的肩上.

"由于缺乏负面消息,再加上德拉吉的言论,引发了一波轧空行情,"纽约梅隆银行高级外汇策略师Michael Woolfolk表示.

欧元兑美元EUR=上涨0.8%,报1.2546美元,远高于上周五所及近两年低位1.2286美元.欧元兑美元盘中一度最高升至1.2574美元,为5月29日以来的最高位,低见1.2438美元.

根据RJO Futures商品经纪员Matthew Schilling,可以肯定的是,欧元走坚对于削弱期权市场上对欧元的卖权押注(即押注欧元下跌)几无影响.