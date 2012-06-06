〔全球金市〕金价微涨,白银受工业金属和美股带动劲升3%

* 黄金抹去稍早涨幅,因褐皮书对经济的评估乐观

* 白银大涨3%,因工业金属和美国股市上扬

* 美联储高层官员称或需进一步放宽政策

* 市场关注:周四公布的美国一周初请失业金人数

路透纽约6月6日电---黄金价格周三在经历震荡交投后微升,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)对经济的评估令人鼓舞,使得避险黄金自稍早触及的一个月高位下滑.稍早市场曾传各国央行将推出更多宽松货币政策,受此推动金价上扬.

黄金自盘中稍早触及的一个月高点下滑超过每盎司20美元或1%,此前美联储在最新的"褐皮书"中表示,过去两个月美国经济增长加速,招聘显示出"温和增长"的迹象.[ID:nSB1592368].

白银表现超过黄金并收高3%,之前美国股市和工业商品受市场人气好转扶助上扬,因人们愈发期冀欧洲将救助西班牙陷入困境的银行业.

上周五黄金大涨4.3%后,部分投资者减少了对黄金的多头押注,当时非农就业数据意外疲弱,重又燃起美联储推新一轮货币宽松政策的臆测.交易商称,如果各国央行不承诺推出更多刺激举措,黄金可能进一步回吐涨幅.

1919GMT,现货金XAU=微涨0.1%,报每盎司1,618.40美元,此前触及每盎司1,640.50美元的高位,是5月7日迄今最高.

技术图表上看,黄金在每盎司1,618美元附近的50日移动均线寻得支撑,分析师表示,利多的双底形态也支撑买盘.

COMEX-8月期金GCQ2结算价上涨17.30美元,报1,634.20美元,路透初步数据显示,成交量料为本周迄今最高,因英国市场在假期休市后恢复交易.

欧洲央行(ECB)称欧元区各国政府需自行解决问题,由此打击了有关该行近期料采取措施的预期,投资者消化了相关消息.黄金则因此承压.

白银表现优于黄金,是由于其被作为工业金属大量使用.现货银XAG=上扬2.8%,报每盎司29.29美元,盘中触及5月8日迄今最高位每盎司29.94美元,受到铜和其他基本金属涨势带动.

上周五的非农就业数据令美联储面临采取进一步措施以提振放缓美国经济的压力.亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周三表示,如果美国经济徘徊不前或欧洲债务危机触发全面金融震荡,联储或需放宽货币政策.

尽管投资者在上周黄金大涨近4%后获利了结,但交易商仍表示,由于欧洲债务问题的存在和避险需求,黄金表现预计仍将好于股票市场.

现货铂金(白金)XPT=上涨1.8%,报每盎司1,454.80美元.现货钯金微升XPD=0.4%,报每盎司622.03美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCM2 1634.20 17.30 1.1 1614.40 1642.40 165,281

COMEX白银期货 SIK2 29.488 1.083 3.8 28.410 29.865 59,134

COMEX铂金期货 PLN2 1469.20 28.70 2.0 1433.80 1470.40 10,008

COMEX钯金期货 PAM2 632.80 13.00 2.1 620.35 633.80 3,332

现货金 XAU= 1618.40 1.15 0.1 1614.36 1640.50

现货银 XAG= 29.290 0.790 2.8 28.500 29.880

现货铂金 XPT= 1454.80 25.55 1.8 1438.00 1466.74

现货钯金 XPD= 622.03 2.53 0.4 623.25 629.75

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=