〔加拿大股市〕收升,因商品价格上扬及对欧元区抱存希望

路透多伦多6月6日电---加拿大股市周三升至一周高位,因全球主要央行可能采取行动推动不断放缓的全球经济的迹象提振矿业股和能源股.

加拿大股市跟随全球股市上涨,因一美联储官员的讲话似乎更倾向于考虑进一步扶助美国经济,而欧洲央行维持利率不变,总裁德拉吉暗示短期内不会采取行动.

但一些投资人将德拉吉指出经济风险上升的讲话解读为欧洲央行可能采取进一步行动的迹象.

权重的能源股,金融股和矿业股推高加拿大股市,因油,金和铜价小涨.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高125.69点,或1.1%,报11,633.40点,盘中一度触及11,686.99的高位,此为5月29日来最高.10种主要类股中有八种收高.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI