〔纽约期市〕ICE期棉录得14个月来最大单日百分比涨幅,大宗商品普涨

路透6月6日电---美国棉花期货周三上涨,录得2011年4月以来最大单日百分比涨幅,经纪商称,期棉最初与其他大宗商品及美国股市一道上涨,随后升至四日高位,因为投资者回补空头仓位.

大宗商品方面,金属、能源、谷物及其他软商品一道推高全球指标汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB1.25%.

大宗商品录得逾三个月来规模最大的反弹行情,亦受助于人们愈加寄望欧元区危机找到解决方案,以及刺激美国经济成长的举措出炉.

CRB录得2月21日以来的最大单日涨幅,是因为欧元上涨使得包括棉花在内的以美元计价的原材料对欧元用户来说显得廉价.

空头回补买盘推动棉花价格升至日高,上日棉花期货曾连续第三天跌至近三年低位,因为供应充沛及全球经济前景疲弱.

洲际交易所(ICE)指标12月期棉合约CTZ2上涨3.00美分,或4.59%,收于每磅68.36美分,为四日高位.合约成交放量,为17,092口.

周二12月期棉合约收在第三个月合约2009年10月初迄今最低收盘位.

近月7月期棉合约CTN2上扬3.00美分,或4.48%,收于每磅69.89美分.

12月和7月期棉合约双双录得2011年4月以来的最大单日百分比涨幅.

ICE数据显示,截至6月5日,未平仓合约减少2,067口至201,644口,之前一天曾升至2011年2月10日来最高水平220,096口.

汤森路透数据显示,周三成交量为32,600口,较30日均值高出约37%.(完)