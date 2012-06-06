〔加拿大汇市〕加元/美元上涨,录得年内最大单日升幅

路透多伦多6月6日电---加元兑美元周三录得年内最大单日升幅,因寄望欧洲国家将援助西班牙受困的银行业,及预期全球主要央行将推出更多宽松政策.

欧洲消息人士称,德国和欧盟官员正寻求援助西班牙银行业的方法,尽管西班牙还未要求援助及拒绝接受政治条件.

分析师也表示,市场对欧洲央行及美联储出台更多货币宽松政策的暗示作反应.

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示,若美国经济不景气或是欧洲困境引发广泛金融动荡,美国联邦储备理事会(美联储,FED)则可能需要考虑额外的货币宽松举措[ID:nSB1591734]. 讲话发表后市场人气改善.

美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克周四将在国会作证词陈述,可能就进一步货币宽松举措提供线索.

加元兑美元盘中攀升至日内高位的1.0273加元,或0.9734美元,此为5月31日来最高.

加元兑美元CAD=D4收在1.0279加元,或0.9729美元,高于周二收盘时的1.0380加元或0.9634美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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